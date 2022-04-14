В «Манчестер Юнайтед» обсудили возможные трансферы Ришарлисона и Дарвина Нуньеса

Руководство «Манчестер Юнайтед» постепенно начинает определяться с трансферными целями на лето. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, боссы манкунианцев обсудили возможность перехода нападающего «Эвертона» Ришарлисона и форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса в команду.

В нынешнем сезоне Ришарлисон забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 23 матчах за «Эвертон». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 млн.



Напомним, в сезоне-2020/2021 Ришарлисон сыграл в составе «Эвертона» 40 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три голевые передачи. Ранее СМИ приписывали интерес к нему испанским грандам — «Барселоне» и «Реалу».