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«Аталанта» — «РБ Лейпциг»: Миранчук появился на поле на 70-й минуте

«Аталанта» — «РБ Лейпциг»: Миранчук появился на поле на 70-й минуте
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Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Аталанта» принимает «РБ Лейпциг». В данный момент идёт второй тайм, счёт – 1:0 в пользу гостей.

На 70-й минуте на поле появился российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. Он заменил хавбека Жереми Бога.

26-летний Миранчук в 22 матчах нынешнего сезона забил два гола и отдал пять результативных передач. Соглашение российского футболиста с «Аталантой» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Миранчука оценивается порталом Transfermarkt в € 11 млн.

Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью, счёт — 1:1. За «быков» забил защитник Вилли Орбан, у итальянской команды отличился нападающий Луис Мурьель.

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