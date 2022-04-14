Антонио Конте высказался о травмах в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о травмах игроков лондонского клуба.

«Это очень плохие новости для нас о травме Доэрти, и вы очень хорошо знаете возможности усилить состав в нашей команде. Мы говорим о семи-восьми неделях на восстановление, и по этой причине сезон для него закончился, мне очень жаль, потому что Доэрти был важным игроком для нас.

Жалко, что это случилось, потому что терять такого игрока, как он, до конца сезона для нас не есть хорошо, а если ещё добавить Джафета Тангангу, а затем Оливера Скиппа — они тоже травмированы — это плохие новости для нас.

С другой стороны, я думаю, что у нас есть возможность справиться с этой ситуацией. Осталось всего семь игр. Райан Сесеньон готов играть и находится в основном составе. Затем в обойме ещё есть Эмерсон Роял и Серхио Регилон», — приводит слова Конте SkySports.