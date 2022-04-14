«Барселона» — «Айнтрахт»: гости открыли счёт на 4-й минуте, реализовав пенальти

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Барселона» принимает «Айнтрахт».
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте пенальти в ворота хозяев реализовал полузащитник Филип Костич.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Айнтрахт».
Обслуживает встречу португальская бригада арбитров, которую возглавляет Артур Диаш. Ему помогают ассистенты Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный рефери – Фабиу Вериссиму. За VAR отвечает Жоау Пиньейру.
Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Айнтрахт» и «Барселона» сыграли вничью, счёт – 1:1. За «орлов» забил нападающий Ансгар Кнауфф, у каталонцев отличился форвард Ферран Торрес.
- 14 апреля 2022
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