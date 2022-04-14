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Антонио Конте рассказал о перенесённом им заболевании COVID-19

Антонио Конте рассказал о перенесённом им заболевании COVID-19
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о том, что недавно переболел COVID-19.

«Я присутствовал на тренировке, но соблюдал социальную дистанцию. На следующий день после игры с «Астон Виллой» у меня появились лёгкие симптомы, небольшая боль в горле, я попросил сделать тест на COVID, и он оказался положительным, но сейчас я в порядке.

Эта неделя была странной для меня, а также для игроков, потому что игроки привыкли тренироваться со мной, а не только с моим персоналом, но это нормально, потому что мои сотрудники отлично справляются со своей работой.

Думаю, что в субботу могу руководить командой со скамейки запасных, учитывая время, прошедшее с момента моего теста на COVID», — приводит слова Конте Sky Sports.

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