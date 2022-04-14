Стивен Джеррард назвал лучшего игрока в истории английской Премьер-лиги
Поделиться
Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста в истории английской Премьер-лиги.
«Лучший игрок в истории АПЛ? Тьерри Анри», — цитирует англичанина Give me Sport.
Стивен Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. Карьеру английский полузащитник завершил в американском «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2017 году.
С 2018 по 2021 год Джеррард возглавлял шотландский «Рейнджерс». С 2021 года 41-летний специалист работает в «Астон Вилле».
Тьерри Анри выступал за лондонский «Арсенал» с 1999 по 2007 год, а также играл за «канониров» на правах аренды в 2012 году. Завершил карьеру французский форвард в 2014 году, его последним клубом был «Нью-Йорк Ред Буллз».
Новость по темеСтивен Джеррард назвал лучшего футболиста всех времён
Комментарии
- 14 апреля 2022
-
22:46
-
22:42
-
22:38
-
22:36
-
22:36
-
22:24
-
22:12
-
22:06
-
21:58
-
21:57
-
21:55
-
21:49
-
21:42
-
21:41
-
21:39
-
21:39
-
21:15
-
21:15
-
21:12
-
21:07
-
20:57
-
20:45
-
20:45
-
20:39
-
20:39
-
20:30
-
20:20
-
20:15
-
20:15
-
20:14
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:48
-
19:46
Партнерский контент