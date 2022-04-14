Стивен Джеррард назвал лучшего игрока в истории английской Премьер-лиги

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста в истории английской Премьер-лиги.



«Лучший игрок в истории АПЛ? Тьерри Анри», — цитирует англичанина Give me Sport.



Стивен Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. Карьеру английский полузащитник завершил в американском «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2017 году.



С 2018 по 2021 год Джеррард возглавлял шотландский «Рейнджерс». С 2021 года 41-летний специалист работает в «Астон Вилле».



Тьерри Анри выступал за лондонский «Арсенал» с 1999 по 2007 год, а также играл за «канониров» на правах аренды в 2012 году. Завершил карьеру французский форвард в 2014 году, его последним клубом был «Нью-Йорк Ред Буллз».

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