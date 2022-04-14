«ПСЖ» и «Ювентус» заинтересованы в трансфере Милинковича-Савича

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич летом может сменить команду. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, основным претендентом на 27-летнего серба является «Ювентус». Главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри лично заинтересован в приобретении игрока. Также на игрока претендует «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что «Лацио» хочет получить € 80 млн за продажу сербского хавбека. На вырученные деньги «Лацио» желает купить игроков, отвечающих требованиям главного тренера «орлов» Маурицио Сарри.



27-летний Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, перейдя из «Генка». Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 70 млн.