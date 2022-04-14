«ПАОК» — «Марсель»: Пайет вывел гостей вперёд
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Сегодня, 14 апреля, на стадионе Тумба (Салоники, Греция), проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «ПАОКом» и «Марселем». На данный момент идёт первая половина встречи, счёт 0:1.
На 34-ой минуте встречи счёт открыл нападающий гостей Димитри Пайет, забивший гол с передачи Матео Гендузи.
7 апреля, на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций «Марсель» принимал ПАОК. Хозяева одержали победу – 2:1.
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