«ПАОК» — «Марсель»: Пайет вывел гостей вперёд

Сегодня, 14 апреля, на стадионе Тумба (Салоники, Греция), проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «ПАОКом» и «Марселем». На данный момент идёт первая половина встречи, счёт 0:1.

На 34-ой минуте встречи счёт открыл нападающий гостей Димитри Пайет, забивший гол с передачи Матео Гендузи.

7 апреля, на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций «Марсель» принимал ПАОК. Хозяева одержали победу – 2:1.