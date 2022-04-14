«Барселона» — «Айнтрахт»: гости удвоили своё преимущество к 37-й минуте

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Барселона» принимает «Айнтрахт».



На 37-й минуте преимущество «Айнтрахта» удвоил нападающий Рафаэль Борре. Ранее на 4-й минуте пенальти в ворота хозяев реализовал полузащитник Филип Костич.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Айнтрахт».



Обслуживает встречу португальская бригада арбитров, которую возглавляет Артур Диаш. Ему помогают ассистенты Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный рефери – Фабиу Вериссиму. За VAR отвечает Жоау Пиньейру.



Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Айнтрахт» и «Барселона» сыграли вничью, счёт – 1:1. За «орлов» забил нападающий Ансгар Кнауфф, у каталонцев отличился форвард Ферран Торрес.