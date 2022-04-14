«Лион» — «Вест Хэм»: Райс упрочил преимущество гостей

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Групама» в Лионе (Франция) проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Вест Хэмом». На данный момент во встрече перерыв.

На 42-й минуте матча полузащитник гостей Деклан Райс смог поразить ворота голкипера «Лиона» Юлиана Поллерсбека, увеличив преимущество своей команды в счёте до двух мячей. Ранее забитым мячом после подачи углового отметился защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон на 38-й минуте встречи.

В первом матче 1/4 Лиги Европы с «Лионом» «молотобойцы» сыграли со счётом 1:1.

Ранее главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес, а также нападающий английского клуба Майкл Антонио высказались перед ответным матчем 1/4 финала о перспективах своей команды попасть в следующий раунд турнира.



В предыдущем раунде подопечные Дэвида Мойеса выбили из розыгрыша Лиги Европы «Севилью» с общим счётом 2:1 по итогам двухматчевого противостояния.