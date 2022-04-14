Конте хочет пригласить Лукаку в «Тоттенхэм»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может воссоединиться с главным тренером «Тоттенхэма» Антонио Конте. Об этом сообщает La Repubblica.
По информации источника, наставник «шпор» лично заинтересован в приглашении бельгийца в команду. Ранее Конте и Лукаку вместе работали в «Интере». В 2021 году «Челси» заплатил за Лукаку миланскому «Интеру» € 113 млн.
28-летний Лукаку в нынешнем сезоне забил 5 голов в 20 матчах английской Премьер-лиги. Соглашение бельгийского нападающего с действующим победителем Лиги чемпионов истекает в 2026 году. Рыночная стоимость Лукаку оценивается порталом Transfermarkt в € 100 млн.
На счету Лукаку также 101 матч в составе сборной Бельгии. Он дебютировал за национальную сборную в 2010 году, забив за это время 68 голов и отдав 15 результативных передач.
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