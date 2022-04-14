В «Ньюкасле» заинтересованы в приобретении Кристиана Эриксена

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен может стать игроком «Ньюкасла». Об этом сообщает Northern Echo.
По информации источника, руководство «сорок» готово предложить датчанину повышение в зарплате. Клуб может повторить любое предложение по зарплате от других команд.
Зимой Эриксен подписал краткосрочный контракт до конца сезона с «Брентфордом», это его первый клуб после восстановления из-за остановки сердца прошлым летом. После матча 31-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (4:1), в котором датчанин отметился голом, за его выступлением в «Брентфорде» наблюдают «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». За «шпор» Эриксен выступал с 2013 по 2020 год.
Отмечается, что в подписании датчанина заинтересован Антонио Конте, работавший с ним в «Интере», а ныне возглавляющий «Тоттенхэм».
Напомним, во встрече чемпионата Европы с Финляндией (0:1) полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь, позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается играть в футбол в Серии A. Из-за этого Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером».
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