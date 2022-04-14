«Барселона» — «Айнтрахт»: Костич оформил дубль, доведя счёт до разгромного

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Барселона» принимает «Айнтрахт».
На 67-й минуте полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич оформил дубль, доведя счёт до разгромного. Ранее Костич на 4-й минуте реализовал пенальти в ворота хозяев. На 37-й минуте преимущество «Айнтрахта» удвоил нападающий Рафаэль Борре.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Айнтрахт».
Обслуживает встречу португальская бригада арбитров, которую возглавляет Артур Диаш. Ему помогают ассистенты Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный рефери – Фабиу Вериссиму. За VAR отвечает Жоау Пиньейру.
Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Айнтрахт» и «Барселона» сыграли вничью, счёт – 1:1. За «орлов» забил нападающий Ансгар Кнауфф, у каталонцев отличился форвард Ферран Торрес.
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