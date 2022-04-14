Директор «Барсы» рассказал о позиции клуба в отношении возможного перехода Левандовского

Директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался о возможном переходе в команду нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.
«Мы относимся к Левандовскому с огромным уважением, он очень важный игрок для своего клуба. Но мы живём в мире журналистских спекуляций. Я могу сказать, что у нас нет никаких соглашений с ним. Если мы заинтересуемся игроком, то будем говорить с его клубом». – цитирует Алемани Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб серьёзно настроен на приобретение польского футболиста и готов платить ему около € 40 млн в год до вычета налогов.
33-летний Левандовски перешёл в немецкую команду в 2014 году. В нынешнем сезоне на счету нападающего 47 голов и четыре результативные передачи в 41 матче во всех турнирах. Соглашение Левандовского с клубом истекает в 2023 году.
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