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«Фейеноорд» обыграл «Славию» и вышел в полуфинал Лиги конференций

«Фейеноорд» обыграл «Славию» и вышел в полуфинал Лиги конференций
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Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Эден (Синот Тип)» в Праге (Чехия) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги конференций сезона-2021/2022 «Славия» принимала «Фейеноорд». Гости одержали победу, счёт — 3:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 2-й минуте отличился нападающий «Фейеноорда» Сирил Дессерс. На 14-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Славии» Ибрахим Траоре.

На 59-й минуте Дессерс оформил дубль. На 78-й минуте забил форвард гостей Луис Синистерра, голевой пас отдал Йоррит Хендрикс. В добавленное ко второму тайму время красную карточку получил защитник хозяев Тарас Качараба.

Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Славия» и «Фейеноорд» сыграли вничью, счёт — 3:3. Таким образом, нидерландский клуб вышел в полуфинал турнира, где сыграет с французским «Марселем».

Лига конференций. 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2022, четверг. 22:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
1 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
0:1 Дессерс – 2'   1:1 Траоре – 14'   1:2 Дессерс – 59'   1:3 Синистерра – 78'
Удаления: Качараба – 90+4' / нет
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