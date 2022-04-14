«Фейеноорд» обыграл «Славию» и вышел в полуфинал Лиги конференций

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Эден (Синот Тип)» в Праге (Чехия) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги конференций сезона-2021/2022 «Славия» принимала «Фейеноорд». Гости одержали победу, счёт — 3:1.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 2-й минуте отличился нападающий «Фейеноорда» Сирил Дессерс. На 14-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Славии» Ибрахим Траоре.
На 59-й минуте Дессерс оформил дубль. На 78-й минуте забил форвард гостей Луис Синистерра, голевой пас отдал Йоррит Хендрикс. В добавленное ко второму тайму время красную карточку получил защитник хозяев Тарас Качараба.
Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Славия» и «Фейеноорд» сыграли вничью, счёт — 3:3. Таким образом, нидерландский клуб вышел в полуфинал турнира, где сыграет с французским «Марселем».
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