«Вест Хэм» разгромил «Лион» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Групама» в Лионе (Франция) проходил ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Вест Хэмом». Гости одержали победу со счётом 3:0.



Первым забитым мячом после подачи углового отметился защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон на 38-й минуте встречи. На 42-й минуте матча полузащитник гостей Деклан Райс смог поразить ворота голкипера «Лиона» Юлиана Поллерсбека, увеличив преимущество своей команды в счёте до двух мячей. На 48-й минуте игры нападающий «молотобойцев» Джаррод Боуэн забил третий мяч в ворота хозяев.

Таким образом, «Вест Хэм» вышел в 1/2 финала Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния (4:1).

В предыдущем раунде подопечные Дэвида Мойеса выбили из розыгрыша Лиги Европы «Севилью» с общим счётом 2:1 по итогам двухматчевого противостояния.