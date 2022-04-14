«Вест Хэм» разгромил «Лион» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Групама» в Лионе (Франция) проходил ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Вест Хэмом». Гости одержали победу со счётом 3:0.
Первым забитым мячом после подачи углового отметился защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон на 38-й минуте встречи. На 42-й минуте матча полузащитник гостей Деклан Райс смог поразить ворота голкипера «Лиона» Юлиана Поллерсбека, увеличив преимущество своей команды в счёте до двух мячей. На 48-й минуте игры нападающий «молотобойцев» Джаррод Боуэн забил третий мяч в ворота хозяев.
Таким образом, «Вест Хэм» вышел в 1/2 финала Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния (4:1).
В предыдущем раунде подопечные Дэвида Мойеса выбили из розыгрыша Лиги Европы «Севилью» с общим счётом 2:1 по итогам двухматчевого противостояния.
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