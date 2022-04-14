Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм» разгромил «Лион» и вышел в полуфинал Лиги Европы

«Вест Хэм» разгромил «Лион» и вышел в полуфинал Лиги Европы
Комментарии

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Групама» в Лионе (Франция) проходил ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Вест Хэмом». Гости одержали победу со счётом 3:0.

Первым забитым мячом после подачи углового отметился защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон на 38-й минуте встречи. На 42-й минуте матча полузащитник гостей Деклан Райс смог поразить ворота голкипера «Лиона» Юлиана Поллерсбека, увеличив преимущество своей команды в счёте до двух мячей. На 48-й минуте игры нападающий «молотобойцев» Джаррод Боуэн забил третий мяч в ворота хозяев.

Таким образом, «Вест Хэм» вышел в 1/2 финала Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния (4:1).

В предыдущем раунде подопечные Дэвида Мойеса выбили из розыгрыша Лиги Европы «Севилью» с общим счётом 2:1 по итогам двухматчевого противостояния.

Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2022, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
0 : 3
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
0:1 Доусон – 38'   0:2 Райс – 44'   0:3 Боуэн – 48'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022