В текущем розыгрыше еврокубков не осталось российских игроков

Вчера, 14 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между «Ромой» и «Будё-Глимт». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Благодаря этой победе подопечные Жозе Моуринью вышли в полуфинал турнира. Таким образом, «Будё-Глимт», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин, завершил своё выступление в текущем розыгрыше еврокубков. Стоит отметить, что после вылета норвежского клуба в нынешнем сезоне еврокубков не осталось команд, в которых выступают российские игроки.
В первой игре счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте отличился полузащитник гостей Лоренцо Пеллегрини, ему ассистировал Генрих Мхитарян. На 55-й минуте ответный мяч забил защитник «Будё-Глимт» Брис Вембангомо. На 89-й минуте результативный удар нанёс хавбек хозяев Уго Ветлесен, голевой пас отдал Амаль Пеллегрино.
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