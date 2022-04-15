«Барселона» проиграла впервые с января. Сегодня каталонцы уступили «Айнтрахту» в рамках 1/4 финала Лиги Европы.
До сегодняшнего дня последний матч каталонцы проиграли 20 января – «Атлетику» со счётом 2:3 в рамках Кубка Испании, затем подопечные Хави одержали 10 побед и четыре раза сыграли вничью. Среди принципиальных соперников был обыгран мадридский «Реал», тогда сине-гранатовые забили четыре безответных мяча.
В сегодняшней игре счёт был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте полузащитник немецкой команды Филип Костич реализовал пенальти в ворота хозяев. На 37-й минуте преимущество «Айнтрахта» удвоил нападающий Рафаэль Борре.
На 67-й минуте Костич оформил дубль, доведя счёт до разгромного. В добавленное ко второму тайму время один мяч отыграл полузащитник «Барсы» Серхио Бускетс. Через 10 минут пенальти в ворота «Айнтрахта» реализовал форвард «Барсы» Мемфис Депай.
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