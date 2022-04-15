«Рейнджерс» в большинстве обыграл «Брагу» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Сегодня, 15 апреля, завершился матч 1/4 финала Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Брагой». В этой игре сильнее оказались шотландцы — 3:1.
Счёт в противостоянии уже спустя 2 минуты после стартового свистка открыл Джеймс Тавернье. На 44-й минуте защитник реализовал пенальти, оформив дубль.В конце второго тайма португалец Давид Карму сократил отставание гостей в счёте, поэтому матч перешел в дополнительное время. В первом экстра-тайме Кемар Руф установил итоговый счёт в игре. Благодаря этой победе подопечные Джованни ван Бронкхорста вышли в полуфинал турнира.
В другом матче в рамках четвертьфинала Лиги Европы «РБ Лейпциг» одолел «Аталанту» и вышел в 1/2 финала еврокубка, а «Барселона» проиграла «Айнтрахту» и выбыла из розыгрыша. Действующим победителем Лиги Европы является «Вильярреал», который в финальном матче 2021 года обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии послематчевых пенальти.
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