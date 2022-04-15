«Барселона» добыла 1 победу и 4 раза проиграла за последние 8 домашних матчей в еврокубках

Вчера, 14 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Барселона» уступила «Айнтрахту» (2:3). По сумме двух матчей (1:1, 2:3) в полуфинал турнира вышел «Айнтрахт».



В последних восьми домашних матчах «Барса» сумела одержать лишь одну победу – на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022 в игре с киевским «Динамо» (1:0).



У сине-гранатовых четыре поражения с декабря 2020 года на «Камп Ноу» в еврокубках – в матчах с туринским «Ювентусом» (0:3), «Пари Сен-Жермен» (1:4), «Баварией» (0:3) и «Айнтрахтом» (2:3).



Кроме того, каталонцы три раза сыграли вничью – с португальской «Бенфикой» (0:0), итальянским «Наполи» (1:1) и турецким «Галатасараем» (0:0).