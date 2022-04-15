Определились все полуфинальные пары Лиги Европы

В Лиге Европы УЕФА определились все участники полуфинала. Борьбу за трофей продолжат английский «Вест Хэм Юнайтед», немецкие «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг», а также шотландский «Рейнджерс».



«Вест Хэм», обыгравший в 1/4 финала турнира французский «Лион» (1:1, 3:0), сыграет в полуфинале с «Айнтрахтом», который оказался сильнее каталонской «Барселоны» (1:1, 3:2).



«РБ Лейпциг», одолевший в четвертьфинале итальянскую «Аталанту» (1:1, 2:0), в полуфинале встретится с «Рейнджерс», который сумел обыграть португальскую «Брагу» (0:1, 3:1).



Первые полуфинальные матчи Лиги Европы УЕФА пройдут 27 и 28 апреля, а ответные встречи 1/2 финала турнира состоятся 4 и 5 мая. Финал Лиги Европы пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

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