Хави прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с «Айнтрахтом» (2:3).



«Мы проявили героизм, но его не хватило. Мы проигрывали, но сумели сократить разницу до одного мяча. Мы играли не так хорошо, не понимали, как нужно действовать в нападении. Мы контролировали игру, но за ошибки в еврокубках приходится платить. Теперь сосредоточимся на чемпионате.



Мы пытались добыть победу. Этот результат не провал, но я сильно разочарован, теперь наша цель – попасть в Лигу чемпионов», — цитирует Хави Marca.



Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Айнтрахт» и «Барселона» сыграли вничью, счёт – 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышла немецкая команда, которая сыграет с «Вест Хэм Юнайтед».