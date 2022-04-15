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Хави прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги Европы

Хави прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги Европы
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с «Айнтрахтом» (2:3).

«Мы проявили героизм, но его не хватило. Мы проигрывали, но сумели сократить разницу до одного мяча. Мы играли не так хорошо, не понимали, как нужно действовать в нападении. Мы контролировали игру, но за ошибки в еврокубках приходится платить. Теперь сосредоточимся на чемпионате.

Мы пытались добыть победу. Этот результат не провал, но я сильно разочарован, теперь наша цель – попасть в Лигу чемпионов», — цитирует Хави Marca.

Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Айнтрахт» и «Барселона» сыграли вничью, счёт – 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышла немецкая команда, которая сыграет с «Вест Хэм Юнайтед».

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