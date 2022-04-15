Хави прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с «Айнтрахтом» (2:3).
«Мы проявили героизм, но его не хватило. Мы проигрывали, но сумели сократить разницу до одного мяча. Мы играли не так хорошо, не понимали, как нужно действовать в нападении. Мы контролировали игру, но за ошибки в еврокубках приходится платить. Теперь сосредоточимся на чемпионате.
Мы пытались добыть победу. Этот результат не провал, но я сильно разочарован, теперь наша цель – попасть в Лигу чемпионов», — цитирует Хави Marca.
Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Айнтрахт» и «Барселона» сыграли вничью, счёт – 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышла немецкая команда, которая сыграет с «Вест Хэм Юнайтед».
- 15 апреля 2022
-
01:48
-
01:40
-
01:34
-
01:21
-
01:17
-
01:03
-
00:55
-
00:50
-
00:45
-
00:39
-
00:34
-
00:30
-
00:15
-
00:14
-
00:04
- 14 апреля 2022
-
23:58
-
23:58
-
23:58
-
23:55
-
23:54
-
23:52
-
23:46
-
23:37
-
23:27
-
23:25
-
23:14
-
23:10
-
23:09
-
22:56
-
22:54
-
22:51
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:38