Моуринью прокомментировал победу над «Будё-Глимт» в ЛК

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Будё-Глимт» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.
«Главное, что мы смогли выйти в полуфинал. Мы с первых минут высоко прессинговали, играли интенсивно, надёжно в обороне. При счёте 2:0 мы почувствовали, что проходим дальше. Даже после поражения 1:2 в первом матче я чувствовал, что мы сильнее. Честно говоря, то, что мы лишь один раз за четыре матча победили этого соперника, недопустимо. Но эта победа была важнее всего.
В перерыве я сказал игрокам, что дело не в унижении соперника, не в том, чтобы выиграть 6:1, как он у нас в Норвегии, а в выходе в следующий раунд. Команда заслужила это», — цитирует Моуринью Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Напомним, в первом матче победу одержал норвежский клуб со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух игр в полуфинал турнира вышла итальянская команда, которая сыграет с английским «Лестером».
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