Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзаньоло — о 4:0 с «Будё-Глимт»: мы сделали то, о чём нас просил Моуринью

Дзаньоло — о 4:0 с «Будё-Глимт»: мы сделали то, о чём нас просил Моуринью
Комментарии

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло прокомментировал победу над «Будё-Глимт» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

«Мы сделали то, о чём нас просил тренер. Отлично действовали в атаке, а также были внимательны в обороне. Я счастлив, что мы вышли в полуфинал. Рад за команду и наших болельщиков. Не скрываю, что хотел играть. Готов помогать команде в любой момент», — цитирует Дзаньоло Calcio News 24 со ссылкой на Sky Sport Italia.

22-летний полузащитник отметился тремя забитыми голами в этой игре.

Напомним, в первом матче победу одержал норвежский клуб со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух игр в полуфинал турнира вышла итальянская команда, которая сыграет с английским «Лестером».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Моуринью прокомментировал победу над «Будё-Глимт» в ЛК
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022