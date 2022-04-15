Дзаньоло — о 4:0 с «Будё-Глимт»: мы сделали то, о чём нас просил Моуринью

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло прокомментировал победу над «Будё-Глимт» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.



«Мы сделали то, о чём нас просил тренер. Отлично действовали в атаке, а также были внимательны в обороне. Я счастлив, что мы вышли в полуфинал. Рад за команду и наших болельщиков. Не скрываю, что хотел играть. Готов помогать команде в любой момент», — цитирует Дзаньоло Calcio News 24 со ссылкой на Sky Sport Italia.



22-летний полузащитник отметился тремя забитыми голами в этой игре.



Напомним, в первом матче победу одержал норвежский клуб со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух игр в полуфинал турнира вышла итальянская команда, которая сыграет с английским «Лестером».

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