Тренер «Айнтрахта» — о победе над «Барселоной»: такие моменты не купишь ни за какие деньги

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер высказался о победе над «Барселоной» (3:2) в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы на «Камп Ноу».

«Это было невероятное выступление игроков «Айнтрахта». В конце концов, мы добавили в этот матч интриги, в чём совершенно не было необходимости. Готов выразить лишь комплименты нашим игрокам и болельщикам. Все, кто был здесь сегодня вечером, никогда не забудут эту ночь. Это те эмоциональные моменты, которые вы испытываете в футболе и которые вы не можете купить ни за какие деньги в мире.

Если я посмотрю на защитника Алмами Туре, который пропустил множество матчей, а сегодня вечером показал такую игру, это говорит лишь о впечатляющем командном духе», — приводит слова Гласнера пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Айнтрахт» и «Барселона» сыграли вничью, счёт – 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышла немецкая команда, которая сыграет с английским «Вест Хэм Юнайтед».