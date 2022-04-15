Вратарь «Ромы» Патрисиу прокомментировал победу над «Будё-Глимт» в ЛК

Вратарь «Ромы» Руй Патрисиу высказался о победе над «Будё-Глимт» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.
«У нас была уверенность в своих силах. Мы провели отличную игру. Команда выглядела замечательно на тактическом уровне. Мы заботились о наших болельщиках, которые пришли на стадион в большом количестве. Мы хотели победить для них. Наша цель — завоевание титула. «Лестер» — очень хорошая команда, которая привыкла выступать в еврокубках, но мы умеем играть такие матчи. У нас отличная поддержка на стадионе», — цитирует Патрисиу Calcio News 24 со ссылкой на Sky Sport Italia.
Напомним, в первом матче победу одержал норвежский клуб со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух игр в полуфинал турнира вышла итальянская команда, которая сыграет с английским «Лестером».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 15 апреля 2022
-
02:53
-
02:52
-
02:31
-
02:30
-
02:09
-
01:59
-
01:48
-
01:40
-
01:34
-
01:21
-
01:17
-
01:03
-
00:55
-
00:50
-
00:45
-
00:39
-
00:34
-
00:30
-
00:15
-
00:14
-
00:04
- 14 апреля 2022
-
23:58
-
23:58
-
23:58
-
23:55
-
23:54
-
23:52
-
23:46
-
23:37
-
23:27
-
23:25
-
23:14
-
23:10
-
23:09
-
22:56