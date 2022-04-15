Вратарь «Ромы» Патрисиу прокомментировал победу над «Будё-Глимт» в ЛК

Вратарь «Ромы» Руй Патрисиу высказался о победе над «Будё-Глимт» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

«У нас была уверенность в своих силах. Мы провели отличную игру. Команда выглядела замечательно на тактическом уровне. Мы заботились о наших болельщиках, которые пришли на стадион в большом количестве. Мы хотели победить для них. Наша цель — завоевание титула. «Лестер» — очень хорошая команда, которая привыкла выступать в еврокубках, но мы умеем играть такие матчи. У нас отличная поддержка на стадионе», — цитирует Патрисиу Calcio News 24 со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, в первом матче победу одержал норвежский клуб со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух игр в полуфинал турнира вышла итальянская команда, которая сыграет с английским «Лестером».

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