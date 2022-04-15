«Айнтрахт» выбил «Барселону» из ЛЕ, Ракицкий впервые спел гимн Украины. Главное к утру

«Барселона» вылетела из Лиги Европы от «Айнтрахта», Ярослав Ракицкий впервые спел гимн Украины перед матчем, Евгений Ловчев не признаёт столетие «Спартака». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Айнтрахт» обыграл «Барсу», дважды пропустив в добавленное время, и вышел в полуфинал ЛЕ.

2. Ярослав Ракицкий впервые в карьере спел гимн Украины перед матчем.

3. Ловчев: ни я, ни Никита Симонян это 100-летие «Спартака» не признаём!

4. «Рома» разгромила «Будё-Глимт» и вышла в полуфинал Лиги конференций.

5. «Это позор!» Лапорта — о 30 тыс. болельщиках «Айнтрахта» на «Камп Ноу».

6. Определились все полуфинальные пары Лиги Европы.

7. Изидор: «Локо» – одна из трёх команд России, которые знают во Франции. Ещё «Зенит» и ЦСКА.

8. Определились полуфинальные пары Лиги конференций.

9. Хет-трик Тарасенко и три очка Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Баффало».

10. Олег Знарок возглавит «Ак Барс», Бабенко — помощник. Контракты рассчитаны на один сезон.