«Айнтрахт» выбил «Барселону» из ЛЕ, Ракицкий впервые спел гимн Украины. Главное к утру

«Барселона» вылетела из Лиги Европы от «Айнтрахта», Ярослав Ракицкий впервые спел гимн Украины перед матчем, Евгений Ловчев не признаёт столетие «Спартака». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Айнтрахт» обыграл «Барсу», дважды пропустив в добавленное время, и вышел в полуфинал ЛЕ.
2. Ярослав Ракицкий впервые в карьере спел гимн Украины перед матчем.
3. Ловчев: ни я, ни Никита Симонян это 100-летие «Спартака» не признаём!
4. «Рома» разгромила «Будё-Глимт» и вышла в полуфинал Лиги конференций.
5. «Это позор!» Лапорта — о 30 тыс. болельщиках «Айнтрахта» на «Камп Ноу».
6. Определились все полуфинальные пары Лиги Европы.
7. Изидор: «Локо» – одна из трёх команд России, которые знают во Франции. Ещё «Зенит» и ЦСКА.
8. Определились полуфинальные пары Лиги конференций.
9. Хет-трик Тарасенко и три очка Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Баффало».
10. Олег Знарок возглавит «Ак Барс», Бабенко — помощник. Контракты рассчитаны на один сезон.
- 15 апреля 2022
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