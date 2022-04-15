Полузащитник «Айнтрахта» Роде отметил прогресс своей команды за последние 10 лет

Полузащитник «Айнтрахта» Себастьян Роде дал комментарий после победы над «Барселоной» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Он отметил прогресс своей команды за последние десять лет.



«Я невероятно счастлив. Мы сегодня выдали потрясающий матч. Когда команда увидела своих болельщиков на разминке, то по телу побежали мурашки. Десять лет назад мы играли во второй бундеслиге, а теперь во второй раз добрались до полуфинала Лиги Европы. Мы пытались опекать каждого игрока соперника несколькими футболистами, когда это было возможно. Старались быстро переходить из обороны в нападение», — приводит слова Роде пресс-служба УЕФА.

Напомним, сегодня, 14 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Айнтрахт». Гости одержали победу – 3:2. В первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Айнтрахт» и «Барселона» сыграли вничью, счёт – 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышла немецкая команда, которая сыграет с «Вест Хэм Юнайтед».