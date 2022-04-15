Неманья Матич будет выставлен «Манчестер Юнайтед» на продажу в летнее трансферное окно

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич, вероятнее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.



Действующее соглашение 33-летнего серба с «красными дьяволами» рассчитано до 2023 года, однако в клубе не планируют дожидаться окончания срока договора. Матич будет одним из тех, кого выставят на трансфер после прихода нового главного тренера.

В нынешнем сезоне опорный хавбек принял участие в 26 играх за «Манчестер Юнайтед», отметившись двумя голевыми передачами.



31 июля 2017 года было объявлено о переходе Матича в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Челси». Сербский полузащитник подписал с клубом трёхлетний контракт. Сумма трансфера составила 40 млн фунтов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.