Тен Хаг может быть официально представлен в «МЮ» уже на следующей неделе

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг может быть официально представлен в «Манчестер Юнайтед» уже на следующей неделе, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, специалиста хотят официально представить как можно скорее. Также сообщается, что Митчелл ван дер Гаг может присоединиться к тренерскому штабу Эрика тен Хага в «Юнайтед». Также велись переговоры со Стивом Маклареном.
Напомним, сейчас временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» в 31 матче набрал 51 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
- 15 апреля 2022
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