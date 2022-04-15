Изидор: гол «Спартаку» забил в стиле Тьерри Анри. Этот удар уже вошёл в привычку

21-летний французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор считает, что его гол в ворота «Спартака» был забит в стиле легендарного французского нападающего Тьерри Анри.

«Сейчас объясню, как я забил этот гол. Возьмём Тьерри Анри – это мой кумир. Я миллион раз смотрел видео с его голами. По мере взросления я старался подражать ему. И этот гол в его стиле. Я после тренировок до 40 минут тренировал именно этот удар. Он называется крюк. Он у меня уже вошёл в привычку. При входе в штрафную с левого фланга, мяч под правой ногой. Я с закрытыми глазами чувствую позицию. Чувствую внутреннюю часть стопы, которой нужно делать подкрутку, чтобы послать мяч под дальнюю штангу. Там не нужен большой замах.

Я не тренирую его с вратарями, устанавливаю манекены так, что остаётся узкий зазор до штанги, куда нужно попасть. Забиваю 7-8 раз из 10», — сказал Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, за «Локомотив» Изидор уже успел провести шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. В январе он пополнил состав московского клуба, перейдя из «Монако».