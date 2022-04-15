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Лещенко согласен со словами Семака об отсутствии доминирования «Зенита» в РПЛ

Лещенко согласен со словами Семака об отсутствии доминирования «Зенита» в РПЛ
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Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился мнением о словах главного тренера «Зенита» Сергея Семака об отсутствии доминирования клуба из Санкт-Петербурга в Российской Премьер-Лиге.

«Безусловно, говорить о доминировании «Зенита» в РПЛ — значит утратить интерес к чемпионату. Это как в своё время ЦСКА в хоккей играл. Сегодня рядом с «Зенитом» могут встать ещё 2-3 команды: ЦСКА, «Динамо».

«Спартак» тоже должен приобрести форму. С приходом Ваноли они очень ярко играют в интересный атакующий футбол. Результат важен, но мы все приходим смотреть игру, а не ждать исхода. Яркие команды, которые исповедуют атакующий футбол: «Крылья Советов», «Ростов», про «Динамо» вообще не говорю», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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