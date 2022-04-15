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Мелкадзе: Руй Витория был способен привести «Спартак» к чемпионству

Мелкадзе: Руй Витория был способен привести «Спартак» к чемпионству
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Полузащитник «Сочи» Георгий Мелкадзе, ранее выступавший за «Спартак», считает, что экс-наставник красно-белых Руй Витория мог бы привести команду к чемпионству в Российской Премьер-Лиге.

«Какие впечатления остались от работы с Руем Виторией? Очень хорошие и приятные. Руй тоже вписал свое имя в историю «Спартака». Понятно, что в чемпионате дела шли не лучшим образом. Зато в еврокубках мы проявили себя очень хорошо. Если честно, у меня нет объяснения, почему так получилось. Я бы понимал, если было бы наоборот. Это хотя бы логично. А так…

Смог бы Витория добиться результата в «Спартаке», если бы ему дали время? Думаю, что да. Любой человек потенциально способен привести «Спартак» к чемпионству. Каррера это доказал. Считаю, и Руй был на это способен» — приводит слова Мелкадзе «Спорт-экспресс».

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