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Кофрие: легионеры «Спартака» готовы сплотиться и поддержать клуб в такой момент

Кофрие: легионеры «Спартака» готовы сплотиться и поддержать клуб в такой момент
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Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие заявил, что легионеры красно-белых не намерены бросать клуб в сложной ситуации.

«На собрании легионеров «Спартака» слово брал не только Промес. Все без исключения высказались о том, что готовы сплотиться, не бросать и поддержать клуб в такой момент. Существуют внешние факторы, но есть коллектив, который нужно уважать. И мы договорились доиграть вместе как минимум этот сезон.

Между тем собранием и решением Джордана Ларссона перейти в АИК прошло время. У всех нас есть личная жизнь и обстоятельства. Значит, Ларссон посчитал такой шаг необходимым. Не берусь его осуждать», — приводит слова Кофрие официальный сайт «Спартака».

Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами Российской Премьер-Лиги.

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