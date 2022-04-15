Защитник «Спартака» Кофрие: я хотел бы оказаться в «Ювентусе»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие заявил, что мечтает играть за туринский «Ювентус».
«Я хотел бы однажды оказаться в «Ювентусе». С самых ранних лет переживаю за этот клуб, до сих часто смотрю матчи туринцев, был однажды на игре «Юве» — «Интер». И в этом плане дважды обыграть «Наполи» в Лиге Европе было для меня еще приятнее. К тому же мы нанесли неаполитанцам первое поражение в сезоне, после чего они стали терять очки в Серии А.
При этом я прекрасно понимаю, что до осуществления мечты мне еще очень далеко. Надеюсь, что буду прогрессировать и принесу еще много пользы «Спартаку», переход в который в прошлом году стал самым большим шагом в моей карьере», — приводит слова Кофрие официальный сайт «Спартака».
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