Максимилиано Кофрие сравнил чемпионаты России и Бельгии

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал, чем отличаются футбольные чемпионаты России и Бельгии. Ранее футболист выступал за «Сент-Трюйден».
«Чемпионат России отличается тем, что он довольно ровный. Понятно, что есть лидеры и аутсайдеры, но в целом любая команда может выиграть у любой. В Бельгии в этом плане разделение на сильных и слабых более заметное. При этом в России команды из нижней части таблицы часто играют очень осторожно. Как «Арсенал» в прошлом туре. В бельгийской лиге даже против явных фаворитов атакуют смелее.
Ну и условия здесь порой удивительные. Я никогда прежде не играл в такой снегопад, как в первом тайме дерби с «Локо». Честно говоря, когда увидел поле, где расчистили только одну штрафную площадь, то думал, что матч перенесут на другой день. Мы немного поиграли в снежки с Жиго и пошли греться в раздевалку», — приводит слова Кофрие официальный сайт «Спартака».
- 15 апреля 2022
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