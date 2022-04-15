В «Сочи» отреагировали на слухи о продлении контракта с Джанаевым
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи о продлении контракта с вратарём клуба Сосланом Джанаевым.
«Мы не озвучиваем, с кем мы продлеваем контракты, кого собираемся подписывать. Не знаю, откуда в СМИ появляется информация, если в клубе никто официально ничего не озвучивал. Вся трансферная политика не обсуждаете. Прокомментировать новость о продлении контракта с Сосланом Джанаевым никак не могу», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Сослан Джанаев выступает в клубе с дебютного для «Сочи» в РПЛ сезона-2019/2020. За это время голкипер провёл 59 матча за «барсов», в которых пропустил 64 мяча при 20 играх «на ноль». Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.
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