Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Локо» Изидор рассказал, почему отпраздновал гол в ворота «Спартака» в стиле аниме

Форвард «Локо» Изидор рассказал, почему отпраздновал гол в ворота «Спартака» в стиле аниме
Комментарии

21-летний французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, почему отпраздновал гол в ворота «Спартака» в стиле аниме.

«Я плохо отыграл первый тайм против «Спартака». После перерыва поле привели в порядок и это раскрепостило. Не только меня, но и других футболистов, поэтому мы и выступили лучше во втором тайме. Взяли три очка, а еще получились отличные фотки со снегом – романтично. Самый снежный матч в моей жизни. На разминке мы пасовались, но мяч практически не катился по полю. Были мысли, что игру отменят, но я их гнал от себя прочь.

Почему отпраздновал гол в стиле японского мультика Dragon Ball Z? Это очень популярное во Франции аниме. Мы с Бека-Бека любим этот мультик. Ещё до игры договорились так отпраздновать. Это разовая история – потом что-то ещё придумаем», — сказал Вильсон Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

«Пересматриваю свои голы до 50 раз». Интервью с новичком «Локо», забивающим в каждом матче «Пересматриваю свои голы до 50 раз». Интервью с новичком «Локо», забивающим в каждом матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022