Форвард «Локо» Изидор рассказал, почему отпраздновал гол в ворота «Спартака» в стиле аниме

21-летний французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, почему отпраздновал гол в ворота «Спартака» в стиле аниме.
«Я плохо отыграл первый тайм против «Спартака». После перерыва поле привели в порядок и это раскрепостило. Не только меня, но и других футболистов, поэтому мы и выступили лучше во втором тайме. Взяли три очка, а еще получились отличные фотки со снегом – романтично. Самый снежный матч в моей жизни. На разминке мы пасовались, но мяч практически не катился по полю. Были мысли, что игру отменят, но я их гнал от себя прочь.
Почему отпраздновал гол в стиле японского мультика Dragon Ball Z? Это очень популярное во Франции аниме. Мы с Бека-Бека любим этот мультик. Ещё до игры договорились так отпраздновать. Это разовая история – потом что-то ещё придумаем», — сказал Вильсон Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 15 апреля 2022
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