Нападающий «Локомотива» Изидор объяснил, как забивает в каждом матче РПЛ

21-летний французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор объяснил, как у него получается забивать в каждом матче Российской Премьер-Лиги.
«Это не было сюрпризом для меня, потому что я знаю свои сильные качества. На протяжении всей карьеры я много забиваю. Тут единственное, чтобы много забивать, нужно постоянно играть. В «Локомотиве» мне доверяют, вот и получается отличаться.
Во время сборов постоянно думал об этом. В товарищеских матчах вроде хорошо играл, но забивать не получалось. И вот дебютный матч против «Енисея» в Кубке – у меня было два шанса, но я их упустил. После той игры я долго думал и постарался максимально сконцентрироваться.
Прежде, чем стать футболистом, я был болельщиком. Влюблен в эту игру и постоянно смотрю её по телевизору. Я пересматриваю все свои матчи. Если запорол момент, то могу 30 раз пересматривать эпизод. Анализирую, что не получилось. А когда забиваю, то до 50 раз пересматриваю гол. Не для того чтобы радоваться за себя, а чтобы предать уверенности. Это подтверждение, что я могу забивать, что я способен», — сказал Вильсон Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 15 апреля 2022
-
14:00
-
13:59
-
13:41
-
13:39
-
13:34
-
13:17
-
13:14
-
13:10
-
12:58
-
12:50
-
12:49
-
12:48
-
12:36
-
12:15
-
12:08
-
11:57
-
11:54
-
11:44
-
11:40
-
11:36
-
11:32
-
11:30
-
11:19
-
11:15
-
10:59
-
10:58
-
10:56
-
10:45
-
10:33
-
10:30
-
10:30
-
10:10
-
10:05
-
09:58
-
09:44