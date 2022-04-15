«Имел негативное представление о России». Защитник «Спартака» Кофрие – о переезде в Москву

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о переезде в Россию. Ранее футболист жил в Бельгии, где выступал за местный «Сент-Трюйден».

«У меня двое детей, и я по ним очень скучаю. Но не отчаиваюсь. Наоборот, мы ищем варианты, чтобы семья как можно скорее смогла приехать ко мне в Москву. Пока есть сложности, но я уверен, что они решаемы.

Жена и дети уже прилетали в Россию. Супруге все понравилось, хотя изначально, как и я, она имела немного искаженное и негативное представление о стране. Однако на деле всё оказалось гораздо позитивнее. По крайней мере в Москве, которая очень комфортна и современна. Про другие города мне говорить сложнее.

Прошло почти два месяца. Я могу сказать, что в Москве мы чувствуем себя в безопасности, с этим проблем точно нет. И никакого давления из Бельгии на меня никто не оказывает», — приводит слова Кофрие официальный сайт «Спартака».