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Мостовой: «Рубин» — беспомощная команда. «Спартак» должен брать верх и забирать три очка

Мостовой: «Рубин» — беспомощная команда. «Спартак» должен брать верх и забирать три очка
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча пройдёт 16 апреля в 19:00 мск.

«Сейчас нормализовалась ситуация с пандемией, болельщики ходят на стадион, поэтому команда должна играть с удовольствием. Результат игры с Тулой оставил хорошее впечатление. Мы и раньше говорили, что по игре «Спартак» никому не уступает, просто результат не шёл. Скажу, что во многих матчах играл даже лучше, но проигрывал. Какой-то заколдованный клуб!

В игре с «Рубином» обязательно нужно выигрывать. «Рубин» — это вообще сейчас беспомощная команда. Посмотрите, что с ними творится: с такой игрой казанцы могут и в зону вылета попасть. «Спартак» должен брать верх и забирать три очка», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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