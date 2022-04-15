Мостовой: «Рубин» — беспомощная команда. «Спартак» должен брать верх и забирать три очка

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча пройдёт 16 апреля в 19:00 мск.
«Сейчас нормализовалась ситуация с пандемией, болельщики ходят на стадион, поэтому команда должна играть с удовольствием. Результат игры с Тулой оставил хорошее впечатление. Мы и раньше говорили, что по игре «Спартак» никому не уступает, просто результат не шёл. Скажу, что во многих матчах играл даже лучше, но проигрывал. Какой-то заколдованный клуб!
В игре с «Рубином» обязательно нужно выигрывать. «Рубин» — это вообще сейчас беспомощная команда. Посмотрите, что с ними творится: с такой игрой казанцы могут и в зону вылета попасть. «Спартак» должен брать верх и забирать три очка», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 15 апреля 2022
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