Российский вратарь «Будё-Глимт» Хайкин прокомментировал вылет клуба из Лиги конференций

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал вылет своего клуба из Лиги конференций сезона-2021/2022. Напомним, вчера, 14 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала ЛК между «Ромой» и «Будё-Глимт». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу римлян. Благодаря этой победе подопечные Жозе Моуринью вышли в полуфинал турнира. а «Будё-Глимт», за который выступает Никита Хайкин, завершил своё выступление в нынешнем розыгрыше еврокубков.

«Я горжусь вами, ребята. Вместе мы стали поводом для гордости. Мы заставили гордиться город Будё и всех, кто нас поддерживает. Мы прошли долгий путь, но наша сказка подошла к концу.

Так бывает, что всё хорошее когда-нибудь заканчивается. В эти минуты особенно ценишь то, что было. Наше европейское путешествие началось в июле, подошло к концу в апреле. Почти полноценный сезон. Мы сделали счастливым небольшой городок за Полярным кругом и ещё несколько десятков миллионов людей по всему миру – это ценно. Пришло время писать новую историю», — написал Хайкин в своих соцсетях.