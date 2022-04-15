Кофрие – об исключении «Спартака» из ЛЕ: обидно, что все закончилось не на футбольном поле

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался по поводу отстранения московского клуба от международных соревнований. Напомним, красно-белые должны были сыграть на стадии 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом».

«Что касается футбола, то, конечно, исключение «Спартака» из Лиги Европы очень огорчило. Мы здорово показали себя в групповом турнире, где заняли первое место, всю зиму предвкушали плей-офф… Обидно, что все закончилось вот так — даже не на футбольном поле.

Буду ли всю жизнь вспоминать эту Лигу Европы? Особенно последнюю игру в Варшаве! Этот пенальти на 8-й компенсированной минуте, мысли о том, что можем лишиться даже второго места, и чудесное спасение Селихова. Такие эмоции точно не забыть никогда!» — приводит слова Кофрие официальный сайт «Спартака».