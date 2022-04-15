Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кубок Легенд — 2022 состоится в августе

Кубок Легенд — 2022 состоится в августе
Комментарии

Кубок Легенд — 2022 будет перенесён на август. Из-за проблем с перелётами организаторы столкнулись с трудностями комплектования составов.

«Сообщаем, что Кубок Легенд — 2022 будет перенесён на август. Из-за проблем с перелётами мы столкнулись с трудностями комплектования составов. Нам очень хочется порадовать вас громкими именами и сделать турнир более интересным для болельщиков, поэтому мы приняли решение о переносе. Команда организаторов продолжает работать и приложит все усилия, чтобы реализовать все запланированные активности и провести Кубок Легенд на высшем уровне», — сообщили в пресс-службе турнира.

Как и ранее, турнир пройдёт на площадке ДС «Мегаспорт» 12-14 августа. В случае форс-мажорной ситуации возможен перенос турнира на осень. Приобретённые ранее билеты будут действительны. Оформить возврат билетов можно, отправив письмо на tickets@championat.com. Актуальная информация о турнире — на официальном сайте Кубка Легенд.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022