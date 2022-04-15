Кубок Легенд — 2022 состоится в августе

Кубок Легенд — 2022 будет перенесён на август. Из-за проблем с перелётами организаторы столкнулись с трудностями комплектования составов.



«Сообщаем, что Кубок Легенд — 2022 будет перенесён на август. Из-за проблем с перелётами мы столкнулись с трудностями комплектования составов. Нам очень хочется порадовать вас громкими именами и сделать турнир более интересным для болельщиков, поэтому мы приняли решение о переносе. Команда организаторов продолжает работать и приложит все усилия, чтобы реализовать все запланированные активности и провести Кубок Легенд на высшем уровне», — сообщили в пресс-службе турнира.



Как и ранее, турнир пройдёт на площадке ДС «Мегаспорт» 12-14 августа. В случае форс-мажорной ситуации возможен перенос турнира на осень. Приобретённые ранее билеты будут действительны. Оформить возврат билетов можно, отправив письмо на tickets@championat.com. Актуальная информация о турнире — на официальном сайте Кубка Легенд.