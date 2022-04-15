Кубок Легенд — 2022 состоится в августе

Кубок Легенд — 2022 будет перенесён на август. Из-за проблем с перелётами организаторы столкнулись с трудностями комплектования составов.
«Сообщаем, что Кубок Легенд — 2022 будет перенесён на август. Из-за проблем с перелётами мы столкнулись с трудностями комплектования составов. Нам очень хочется порадовать вас громкими именами и сделать турнир более интересным для болельщиков, поэтому мы приняли решение о переносе. Команда организаторов продолжает работать и приложит все усилия, чтобы реализовать все запланированные активности и провести Кубок Легенд на высшем уровне», — сообщили в пресс-службе турнира.
Как и ранее, турнир пройдёт на площадке ДС «Мегаспорт» 12-14 августа. В случае форс-мажорной ситуации возможен перенос турнира на осень. Приобретённые ранее билеты будут действительны. Оформить возврат билетов можно, отправив письмо на tickets@championat.com. Актуальная информация о турнире — на официальном сайте Кубка Легенд.
- 15 апреля 2022
-
15:30
-
15:24
-
15:19
-
15:06
-
15:02
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:41
-
14:39
-
14:29
-
14:27
-
14:12
-
14:00
-
13:59
-
13:41
-
13:39
-
13:34
-
13:17
-
13:14
-
13:10
-
12:58
-
12:50
-
12:49
-
12:48
-
12:36
-
12:15
-
12:08
-
11:57
-
11:54
-
11:44
-
11:40
-
11:36
-
11:32
-
11:30