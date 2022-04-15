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Кофрие — о критике «Спартака»: мы слишком низко в таблице, чтобы искать оправдания

Кофрие — о критике «Спартака»: мы слишком низко в таблице, чтобы искать оправдания
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Бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался по поводу критики в адрес московского клуба со стороны СМИ и фанатов в нынешнем сезоне.

«Сейчас нам достаётся от прессы и болельщиков, но это логично. «Спартак» находится слишком низко в турнирной таблице, чтобы искать какие-то оправдания. Мы обязаны подниматься выше», — приводит слова Максимилиано Кофрие официальный сайт красно-белых.

Напомним, «Спартак» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит», набравший 52 очка. На втором месте располагается московское «Динамо» (49). Замыкает тройку лидеров столичный ЦСКА (43).

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