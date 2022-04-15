Кечинов: «Лейпциг» легко может выиграть Лигу Европы — у Тедеско очень приличная команда

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о выходе «Лейпцига» в полуфинал Лиги Европы под руководством Доменико Тедеско.



«Аталанта» сильный соперник, но я был уверен в проходе «Лейпцига» в полуфинал. У Тедеско очень приличная команда. Я считаю, что они заслуженно прошли дальше.



«Лейпциг» может выиграть Лигу Европы? Я думаю, что легко. Уж очень приличная команда там собралась. Была бы в «Спартаке» ситуация лучше, если бы немец остался? А зачем сейчас об этом говорить — лучше или хуже. Он сам принял решение уйти. Думаю, что бессмысленно рассуждать на эту тему», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Тедеско стал вторым экс-тренером «Спартака», который вывел команду в полуфинал еврокубков. Ранее в 1/2 финала Лиги чемпионов свою команду вывел Унаи Эмери, который также тренировал красно-белых.