Агент Кутепова рассказал, когда футболист вернётся в общую группу «Спартака»

Футбольный агент Дамиано Драго, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Кутепова, рассказал, когда его подопечный вернётся в общую группу красно-белых. На данный момент футболист восстанавливается от повреждения связок голеностопа.
«В конце января на сборах Илья получил повреждение связок голеностопа – через месяц вернулся в общую группу, но, к сожалению, случился рецидив. Сейчас он работает индивидуально с физиотерапевтом на базе «Спартака» – врачи следят за динамикой и реакцией на нагрузку. Пока не могу назвать точные сроки, но динамика положительная. Кутепов думает только о том, чтобы восстановиться, и делает всё для этого. Надеюсь, он сможет вернуться в общую группу и помочь команде до конца сезона», — сказал Драго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 15 апреля 2022
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