Леонид Слуцкий: «Спартак» доминировал во всех матчах 2022 года

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оценил уровень московского «Спартака» в преддверии матча с красно-белыми в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Игра состоится в субботу, 16 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Как изменился «Спартак» после смены тренера? Сейчас всё настолько много и часто меняется, что смена тренера, которая произошла в межсезонье… У нас в межсезонье уже команда, можно сказать, поменялась. Эти команды разные. Сейчас «Спартак» по людям очень укомплектованная команда. Даже в матчах, которые заканчивались не в пользу «Спартака», они доминировали. На мой взгляд, они доминировали во всех встречах в этом году», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».