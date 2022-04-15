Леонид Слуцкий: «Спартак» доминировал во всех матчах 2022 года
Поделиться
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оценил уровень московского «Спартака» в преддверии матча с красно-белыми в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Игра состоится в субботу, 16 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
«Как изменился «Спартак» после смены тренера? Сейчас всё настолько много и часто меняется, что смена тренера, которая произошла в межсезонье… У нас в межсезонье уже команда, можно сказать, поменялась. Эти команды разные. Сейчас «Спартак» по людям очень укомплектованная команда. Даже в матчах, которые заканчивались не в пользу «Спартака», они доминировали. На мой взгляд, они доминировали во всех встречах в этом году», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».
Комментарии
- 15 апреля 2022
-
15:30
-
15:24
-
15:19
-
15:06
-
15:02
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:41
-
14:39
-
14:29
-
14:27
-
14:12
-
14:00
-
13:59
-
13:41
-
13:39
-
13:34
-
13:17
-
13:14
-
13:10
-
12:58
-
12:50
-
12:49
-
12:48
-
12:36
-
12:15
-
12:08
-
11:57
-
11:54
-
11:44
-
11:40
-
11:36
-
11:32
-
11:30
Партнерский контент