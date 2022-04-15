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Президент «Урала» Иванов оштрафован на 150 тысяч рублей. Он назвал судью Панина козлом

Президент «Урала» Иванов оштрафован на 150 тысяч рублей. Он назвал судью Панина козлом
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Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев сообщил, что президент «Урала» Григорий Иванов оштрафован за оскорбления в адрес судьи Игоря Панина.

«Комитет по этике принял решение оштрафовать президента «Урала» Григория Иванова на 150 тыс. рублей за оскорбление главного судьи Панина и дисквалифицировать до конца сезона условно. В случае повторного нарушения условная дисквалификация перейдёт в реальную: Григорий Иванов не сможет находиться на бровке вместе с командой», — сказал Семён Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Екатеринбургский «Урал» набрал 21 очко и располагается на 14-м месте в Российской Премьер-Лиге. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

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