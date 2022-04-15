Президент «Урала» Иванов оштрафован на 150 тысяч рублей. Он назвал судью Панина козлом

Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев сообщил, что президент «Урала» Григорий Иванов оштрафован за оскорбления в адрес судьи Игоря Панина.



«Комитет по этике принял решение оштрафовать президента «Урала» Григория Иванова на 150 тыс. рублей за оскорбление главного судьи Панина и дисквалифицировать до конца сезона условно. В случае повторного нарушения условная дисквалификация перейдёт в реальную: Григорий Иванов не сможет находиться на бровке вместе с командой», — сказал Семён Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Екатеринбургский «Урал» набрал 21 очко и располагается на 14-м месте в Российской Премьер-Лиге. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).