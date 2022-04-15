Слуцкий высказался о предстоящем матче «Рубина» со «Спартаком»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 со «Спартаком». Игра состоится в субботу, 16 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Как проходит подготовка к игре со «Спартаком»? Учитывая, что мы в новых обстоятельствах, очень много работаем над тактикой. Пытаемся наиграть какие-то связи в этом варианте состава. У нас много теоретических занятий – то есть по существу ускоренная предсезонка внутри сезона.

Вряд ли мы сможем поразить поставленной игрой в атаке, стабильными позиционными атаками, россыпью бесконечных моментов. Поэтому нам нужно будет реализовывать шансы, которые у нас возникают практически в каждой игре, и минимизировать ошибки в обороне», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».